

4 мая, 13:44

Волонтёр рассказала о состоянии пляжа в Туапсе после пожара на НПЗ

Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

В Туапсе продолжают ликвидировать последствия утечки нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал. Центральный пляж постепенно становится чище.

По данным регионального оперштаба, специалисты уже собрали и вывезли 17 тысяч кубометров загрязнённого грунта и водомазутной смеси. Пожары на нефтеперерабатывающем заводе и терминале ликвидированы.

«Я из Зеленограда, решила приехать в Туапсе по собственному желанию. Обстановка здесь уже намного лучше, центральный пляж становится чище благодаря [работе] специалистов»,цитирует волонтёра Юлию Стрелец РИА «Новости».

К уборке присоединились добровольцы из других городов и местные жители. Нефтепродукты собирают в специальные мешки, работа на побережье продолжается.

Напомним, в апреле Туапсе неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы, но грунт и вода ещё не пришли в норму. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия инцидента, а власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.

Полина Никифорова
