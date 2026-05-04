Волонтёр рассказала о состоянии пляжа в Туапсе после пожара на НПЗ
Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
В Туапсе продолжают ликвидировать последствия утечки нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал. Центральный пляж постепенно становится чище.
По данным регионального оперштаба, специалисты уже собрали и вывезли 17 тысяч кубометров загрязнённого грунта и водомазутной смеси. Пожары на нефтеперерабатывающем заводе и терминале ликвидированы.
«Я из Зеленограда, решила приехать в Туапсе по собственному желанию. Обстановка здесь уже намного лучше, центральный пляж становится чище благодаря [работе] специалистов», — цитирует волонтёра Юлию Стрелец РИА «Новости».
К уборке присоединились добровольцы из других городов и местные жители. Нефтепродукты собирают в специальные мешки, работа на побережье продолжается.
Напомним, в апреле Туапсе неоднократно атаковали дроны ВСУ, что привело к возгораниям на морском терминале и утечке топлива. Очаги пожаров на данный момент ликвидированы, но грунт и вода ещё не пришли в норму. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия инцидента, а власти пообещали привести пляжи в порядок к началу июня. По данным Роспотребнадзора, превышений содержания опасных веществ в воде и воздухе не зафиксировано.
