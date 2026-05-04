Сибирячку приговорили к 8,5 годам колонии за убийство сестры на глазах у её детей

В Омской области суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в убийстве двоюродной сестры и нападении на сожителя. Преступление произошло на глазах у несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в ночь на 18 октября в Большереченском районе Омской области, в деревне Кирсановка. По данным прокуратуры, 41-летняя женщина поссорилась с сожителем и ударила его ножом в живот. Попытку остановить конфликт предприняла её двоюродная сестра, однако ситуация переросла в смертельное нападение.

Следствие установило, что женщина использовала тот же нож и нанесла родственнице смертельные ранения. Пострадавшая скончалась на месте. Трагедия произошла на глазах у детей погибшей. Один из них остался сиротой, второй проживает с родственниками отца, находящегося в зоне проведения специальной военной операции.

В отношении фигурантки были возбуждены уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия и о деянии, повлёкшем смерть по неосторожности. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также взыскана компенсация морального вреда — по 1 миллиону рублей в пользу детей погибшей женщины.

