«Такого ещё не было»: В Дагестане на кладбище нашли щенков, разложенных на могиле

На одном из мусульманских кладбищ в дагестанском Каспийске произошёл жуткий инцидент. Местные жители обнаружили могилу, на которой лежали трупы нескольких щенков. Фотографии с места событий быстро разлетелись по соцсетям.

Пользователи в комментариях предположили, что это следствие некоего ритуала: «просто ведьмы, приносят жертву». Другие назвали произошедшее дикостью.

Смотритель кладбища Ислам Абдурашидов в беседе с изданием «Подъём» заявил, что сталкивается с подобным впервые за многие годы работы. По его словам, животных, скорее всего, отравили.

«Прежде не бывало такого. Бывало, что один щенок или собака, но чтобы так массово — впервые», — рассказал смотритель.

Он также отметил, что никто из посетителей не сообщил о находке администрации. О происшествии он узнал из соцсетей, после чего отправился на поиски указанного места. Мёртвых животных собрали и захоронили. Идёт ли речь о чьём-то злом умысле или о чём-то ещё, предстоит выяснить правоохранителям.

