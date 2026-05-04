Исключительно на украинском языке говорит только треть жителей Киева. Такие данные показал опрос приложения «Киев Цифровой». Об этом сообщает «Страна.Ua».

Ещё 14% участников заявили, что переходят на украинский только в государственных учреждениях. В магазинах и кафе так общаются 13% опрошенных.

На работе украинский используют 11% респондентов, на культурных мероприятиях — 9%. В учебных заведениях на нём говорят 6%, дома — 4%. При этом 4% жителей столицы Украины сообщили, что преимущественно общаются на русском языке. Ещё 7% затруднились с выбором, поскольку используют оба варианта.

Ранее Life.ru сообщал, что Одессу за последние 12 лет покинули от 200 до 300 тысяч человек. Отток продолжается до сих пор. Только в 2014 году сразу после бойни, по информации подполья, из Одессы выехали около 50 тысяч жителей.