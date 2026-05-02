2 мая, 01:40

Почти 300 тысяч жителей покинули Одессу с 2014 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

С момента трагических событий 2 мая 2014 года, которые привели к гибели десятков людей в Доме профсоюзов, Одесса потеряла огромную часть своего населения. Как сообщили ТАСС в пророссийском подполье, за последние 12 лет город покинули от 200 до 300 тысяч человек. И отток продолжается до сих пор.

По данным подполья, официальная статистика 2014 года фиксировала отъезд около 12 тысяч человек на основе смены места жительства. Однако реальные оценки радикально отличаются: только в 2014 году сразу после бойни, по информации подполья, из Одессы выехали около 50 тысяч жителей.

«Всего же, исходя из наших данных, город покинули от 200 тыс. до 300 тыс. одесситов, и исход продолжается из-за мобилизации», – рассказал собеседник агентства.

При этом действующие одесские власти, по словам источника, скрывают реальные масштабы оттока. Демографические дыры заполняются беженцами из других восточных регионов Украины, что не восстанавливает истинный облик города, годами формировавшийся несколькими поколениями одесситов.

2 мая 2014 года радикалы украинских националистических организаций напали на палаточный городок на Куликовом поле. Люди, собиравшие подписи за федерализацию Украины и статус русского языка, пытались укрыться в Доме профсоюзов, но здание было подожжено. По официальным данным Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Спустя 12 лет Киев так и не привлёк никого к ответственности.

Ранее пережившая бойню одесситка Ольга Игнатьева выразила уверенность, что та трагедия не была стихийной. По её словам, с середины апреля 2014 года в Одессу стягивали сотни боевиков, которые ждали сигнала. В день трагедии в Доме профсоюзов отключили электричество и воду, нападавшие заранее изучили расположение кабинетов и выключателей. Когда один из них ворвался в помещение, он «сразу включил свет, даже не нащупывал выключатель».

Юния Ларсон
