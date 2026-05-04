4 мая, 14:22

Новое НАТО без покровителя: Дохлый флот Британии обречён из-за дефицита кораблей и денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rob Atherton

Великобритания и девять европейских стран договорились создать объединённые военно-морские силы. В коалицию вошли Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии и Нидерланды. Эксперты называют это новым образованием внутри НАТО.

«Раньше всего лишь за озвучивание идей такой фронды Вашингтон крепко бил союзников по шапке. А сейчас такое впечатление, что ему всё не до того. Трамп страшно зол на союзников, которые оказались «предателями» и отказались помогать ему бить Иран», — заявил полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Kp.ru.

Баранец добавил, что Великобритания стремится к безопасности без сильного покровителя. Британский флот испытывает дефицит кораблей, экипажей и финансирования. Старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг подтвердил — экономия привела к непригодности значительной части кораблей.

Плати или уходи: ЕС выставил Британии миллиардный счёт за рынок

Ранее экс-глава объединённого командования ВС Британии Ричард Бэрронс заявил, что у Великобритании нет средств на закупку новых вооружений до 2030 года. Бэрронс пояснил — недостаток инвестиций истощает промышленную базу. Оборонные компании вынуждены переносить производство за границу.

Лия Мурадьян
