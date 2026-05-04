Дарить станет накладно: Россиян предупредили о рисках новой меры для сделок с недвижимостью

Обязательное привлечение нотариуса для оформления дарственной на недвижимость может временно снизить число подобных сделок. Однако шока на рынке ждать не стоит, уверена руководитель блока безопасности федеральной компании «Этажи» Елена Тикунова в беседе с «Газетой.ru».

По её оценке, оформление обойдётся гражданам в среднем в 10–15 тысяч рублей. Для большинства семей сумма не станет критичной, однако пенсионеры и россияне с небольшими доходами (40–50 тысяч рублей в месяц) ощутят нагрузку особенно остро.

Люди начнут искать альтернативы: завещание, договор ренты или куплю-продажу. Особенно заметным удорожание станет при передаче дешёвого жилья. Если деревенский дом стоит 350–400 тысяч, расходы на нотариуса могут составить до 12–15% от его стоимости.

Новые правила также ударят по гражданским супругам и дальним родственникам, которые раньше активно использовали дарение. Часть таких сделок теперь перетечёт в наследование или ренту.

При этом у нововведения есть и плюс, считает эксперт. Нотариус сможет объяснить пожилому дарителю последствия его шага, проверить истинность его воли и отсечь случаи, когда человека обманом убеждают подписать документы в обмен на обещания ухода.

«Такие меры направлены на снижение рисков для незащищённых слоёв населения, это дополнительный фильтр, который позволит сократить количество обманов», — пояснила Тикунова.

Полностью исключить злоупотребления не удастся, признаёт она. Если человек искренне верит в добросовестность одариваемого, нотариус вряд ли сможет его переубедить.

Ранее Life.ru писал, что с 2025 года договор дарения недвижимости между гражданами в России обязательно требует нотариального удостоверения. Без этого оформить переход права в Росреестре не получится, уточнил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев. Нотариус проверяет законность сделки, разъясняет сторонам смысл договора, сверяет его с реальными намерениями.