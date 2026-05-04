4 мая, 14:11

Путин поручил к сентябрю обновить образовательные стандарты с учётом ИИ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к сентябрю 2026 года обновить федеральные образовательные стандарты. Соответствующее решение было принято по итогам Форума будущих технологий, прошедшего в феврале.

В новых стандартах необходимо учесть внедрение технологий искусственного интеллекта, а также углубить междисциплинарную подготовку кадров. Речь идёт о стыке естественных, инженерных и экономических наук.

Разрабатывать предложения правительство будет с участием отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов.

Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже со школы.

Срок исполнения обоих поручений — 1 сентября 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения должны коснуться как высшего, так и среднего профессионального образования. Конкретные механизмы реализации пока не раскрываются. Ожидается, что предложения будут готовы к началу нового учебного года.

Ранее Life.ru выяснил, что в России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию. По итогам первого квартала 2026 года число посетителей космодрома Восточный выросло на 10%, а мобильный трафик на его сайт - на 210% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На 280% поднялась посещаемость сайта Центра космического образования.

Дарья Денисова
