4 мая, 14:20

Похороны начальника войск химзащиты СССР Петрова пройдут 8 мая в Мытищах

Станислав Петров. Обложка © Красная звезда

Похороны советского военачальника, генерал-полковника Станислава Петрова назначены на 8 мая. Церемония состоится на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. О дате и месте прощания сообщили ТАСС в окружении ветерана.

«Похороны состоятся 8 мая на пантеоне в Мытищах», сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве был обнаружен мёртвым 87-летний генерал-полковник Станислав Петров. Тело военачальника нашли в его квартире в Доме на набережной. Причиной смерти могло стать самоубийство. Погибшего около семи утра обнаружили родственники.

Милена Скрипальщикова
