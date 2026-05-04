День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 14:17

В Туве ввели режим ЧС на фоне лесных пожаров

Обложка © Telegram/ Владислав Ховалыг

Обложка © Telegram/ Владислав Ховалыг

В Туве с 4 мая вводится режим ЧС регионального значения в лесах из-за сложной пожарной обстановки. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«В связи со сложной пожарной обстановкой с сегодняшнего дня мы вводим в Тыве режим ЧС в лесах регионального характера. Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов», — написал Ховалыг.

По его словам, решение связано с необходимостью усилить меры защиты природных территорий и населённых пунктов. Режим ЧС позволит оперативнее привлекать силы и средства для борьбы с возгораниями.

Пожар в красноярском селе Кучерово повредил порядка 70 строений
Пожар в красноярском селе Кучерово повредил порядка 70 строений

Ранее в Красноярском крае из-за пожаров сгорели 12 дачных участков. В районе садового товарищества произошло замыкание электропроводов. Для ликвидации последствий были мобилизованы 59 человек и 18 единиц спецтехники.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar