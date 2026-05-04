Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 14:44

Воронеж отказался от Парада Победы 9 Мая

В Воронеже в этом году не будут проводить военный парад на главной площади в День Победы. Об этом 4 мая сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале в мессенджере Max.

По словам главы региона, решение связано с усилением мер безопасности. Он отметил, что власти не могут рисковать людьми из-за большого скопления участников и зрителей на площади.

«В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. К большому сожалению. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать», – написал Гусев.

При этом памятные мероприятия в области сохранятся. В муниципалитетах пройдут торжественные собрания, возложения венков, встречи и патриотические акции, а «Бессмертный полк» состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем Воронеж вернётся к проведению военных парадов на главной площади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что при организации военного парада на Красной площади главной задачей остаётся безопасность жителей столицы. Он не стал вдаваться в конкретные детали о количестве приглашённых гостей или прохождении техники, подчеркнув, что все решения принимаются исходя из оперативной обстановки.

Полина Никифорова
