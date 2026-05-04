День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 14:33

Балетмейстер Мариинки пытается вернуть квартиру в Пушкине по «схеме Долиной»

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

В Петербурге в суде рассматривается спор вокруг квартиры в Пушкине, которую продала балетмейстер Мариинского театра. Спустя время продавец потребовала признать сделку недействительной, заявив о возможном мошенничестве. Об этом стало известно 78.ru.

История началась осенью 2024 года, когда покупательница Светлана Пичугова нашла квартиру в Пушкине и решила приобрести её, несмотря на высокую цену. Собственницей жилья оказалась балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева. По словам участницы сделки, на этапе переговоров продавец объясняла, что квартира использовалась как дача, а основное жильё находится в центре Петербурга.

Перед покупкой была проведена полноценная проверка объекта: изучена история недвижимости, привлечён риелтор и получены необходимые документы. Сделка прошла через нотариуса в ноябре 2024 года. После оформления договора продавец освободила жильё, а в качестве жеста передала покупательнице сувенир с пожеланиями благополучия.

Однако спустя несколько месяцев ситуация изменилась. В начале 2025 года появились сообщения о возможном влиянии мошенников на продавца, после чего она обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. Сейчас разбирательство проходит в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга. Покупательница заявляет, что квартира является для неё единственным жильём, приобретённым в том числе за счёт кредита, и её отмена может оставить её без крыши над головой.

Многодетную мать из Москвы хотят оставить без Audi по «схеме Долиной»
Многодетную мать из Москвы хотят оставить без Audi по «схеме Долиной»

Ранее актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», столкнулась с попыткой мошенничества при ремонте бытовой техники. Проблемы начались с поломки домашней кофемашины — у устройства перестал работать капучинатор. Супруги обратились в сервисный центр, найденный в интернете, и передали технику курьеру на диагностику.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar