Балетмейстер Мариинки пытается вернуть квартиру в Пушкине по «схеме Долиной»

В Петербурге в суде рассматривается спор вокруг квартиры в Пушкине, которую продала балетмейстер Мариинского театра. Спустя время продавец потребовала признать сделку недействительной, заявив о возможном мошенничестве. Об этом стало известно 78.ru.

История началась осенью 2024 года, когда покупательница Светлана Пичугова нашла квартиру в Пушкине и решила приобрести её, несмотря на высокую цену. Собственницей жилья оказалась балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева. По словам участницы сделки, на этапе переговоров продавец объясняла, что квартира использовалась как дача, а основное жильё находится в центре Петербурга.

Перед покупкой была проведена полноценная проверка объекта: изучена история недвижимости, привлечён риелтор и получены необходимые документы. Сделка прошла через нотариуса в ноябре 2024 года. После оформления договора продавец освободила жильё, а в качестве жеста передала покупательнице сувенир с пожеланиями благополучия.

Однако спустя несколько месяцев ситуация изменилась. В начале 2025 года появились сообщения о возможном влиянии мошенников на продавца, после чего она обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. Сейчас разбирательство проходит в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга. Покупательница заявляет, что квартира является для неё единственным жильём, приобретённым в том числе за счёт кредита, и её отмена может оставить её без крыши над головой.

