4 мая, 14:26

Путин дал поручение создать биоэкопоселения вдоль Трансарктического коридора

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений на территориях вдоль Трансарктического транспортного коридора.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий. К проработке вопроса должны подключиться МЧС России и Курчатовский институт. Доклад о выполнении поручения президент ожидает до 31 августа 2026 года.

Трансарктический транспортный коридор рассматривается как одно из ключевых направлений развития северных территорий и арктической инфраструктуры. Создание биоэкопоселений может стать частью более широкой работы по освоению и развитию территорий вдоль этого маршрута.

Напомним, Форум будущих технологий проходил 25–26 февраля и объединил учёных, представителей научных центров и бизнеса. Одним из приоритетных направлений на форуме было обозначено развитие биотехнологий как элемента технологического суверенитета России. Среди представленных инноваций была концепция биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности. Также участникам показали «ядерную батарейку», биотехнологический аналог какао-масла, растительную платформу для создания противовирусных вакцин и генно-инженерную рекомбинантную вакцину против аллергии на пыльцу берёзы.

Николь Вербер
