День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 14:25

Путин поручил утвердить Стратегию биоэкономики России до 2036 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин дал указание утвердить Стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Это решение было принято после Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 25 февраля 2026 года.

«С учётом ранее данных поручений утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года и дальнейшую перспективу», — говорится в пункте перечня поручений.

В рамках этой стратегии также потребуется привести в соответствие другие документы стратегического планирования. Президент ожидает отчёт по этому вопросу к 1 июня.

Путин анонсировал запуск мощнейшего синхротрона в Сибири
Путин анонсировал запуск мощнейшего синхротрона в Сибири

Также Путин поручил кабинету министров к сентябрю 2026 года обновить федеральные образовательные стандарты. В новых стандартах необходимо учесть внедрение технологий искусственного интеллекта, а также углубить междисциплинарную подготовку кадров. Речь идёт о стыке естественных, инженерных и экономических наук.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar