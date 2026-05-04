Путин поручил утвердить Стратегию биоэкономики России до 2036 года

Президент России Владимир Путин дал указание утвердить Стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Это решение было принято после Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся 25 февраля 2026 года.

«С учётом ранее данных поручений утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ на период до 2036 года и дальнейшую перспективу», — говорится в пункте перечня поручений.

В рамках этой стратегии также потребуется привести в соответствие другие документы стратегического планирования. Президент ожидает отчёт по этому вопросу к 1 июня.

Также Путин поручил кабинету министров к сентябрю 2026 года обновить федеральные образовательные стандарты. В новых стандартах необходимо учесть внедрение технологий искусственного интеллекта, а также углубить междисциплинарную подготовку кадров. Речь идёт о стыке естественных, инженерных и экономических наук.