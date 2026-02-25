Владимир Путин
25 февраля, 16:21

Путин анонсировал запуск мощнейшего синхротрона в Сибири

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий сообщил о скором вводе в строй уникальной научной установки — «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ). По его словам, технический запуск синхротрона состоится в Новосибирске уже в 2026 году, а на полную мощность он заработает в 2027-м.

«В этом году в Новосибирске состоится технический запуск «Сибирского кольцевого источника фотонов», а совсем скоро он заработает на полную мощность. В 2027 году окончательный доступ должны получить наши учёные», — сказал глава государства.

Путин предложил ввести для биотехнологий особый правовой режим

Также на мероприятии Путин напомнил, что Россия создаёт решения мирового уровня в сфере цифровых платформ и готова делиться своим опытом и компетенциями. Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля. Главная тема этого года — биоэкономика и биотехнологии, но в программе также представлены цифровые решения и другие инновационные разработки.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Наука и технологии
