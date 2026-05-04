«Ведомости» начали приём заявок на ежегодную инвестиционную премию «Импульс»

Деловое издание «Ведомости» объявило о старте приёма заявок на премию «Импульс». Награду вручают за наиболее значимые инвестиционные проекты, влияющие на развитие российской экономики.

Принять участие могут крупные бизнес-инициативы без отраслевых ограничений. Для основной категории установлен порог капиталовложений от 1 миллиарда рублей. Для проектов в сфере цифровизации, туризма, культуры и спорта — от 500 миллионов.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, возглавляющий экспертный совет премии, назвал восстановление инвестиционной активности одной из ключевых задач экономики. По его словам, премия выявляет настоящих драйверов роста, формирующих новый облик России.

В 2026 году определены семь основных номинаций. Среди них: «Инфраструктурный каркас страны», «Технологическое лидерство», «Развитие Арктики и Дальнего Востока», «Цифровые и автоматизированные системы», а также проекты в области образования, здравоохранения и жилищной среды.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку могут юридические лица любых форм собственности, зарегистрированные в России. Приём документов продлится до 2 октября. Экспертная оценка пройдёт 16 октября, а церемония награждения запланирована на ноябрь.

За четыре года существования премии на соискание номинировали более 500 проектов. Многие из них уже реализованы и стали важной частью экономического пространства страны. Гендиректор «Ведомостей» Игнатий Павлов назвал миссию издания — давать сильным проектам публичное признание и доверие рынка.

