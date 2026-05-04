Актриса театра и кино Анна Банщикова стала заслуженной артисткой России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётных званий деятелям культуры. В числе награждённых — артистка Московского театра «Современник» Анна Банщикова (в указе указана как Леонидова Анна Борисовна).

Согласно документу, опубликованному на портале официальных правовых актов, звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Анна Банщикова служит в «Современнике» с 2004 года. Зрителям она известна по ролям в спектаклях «Три сестры», «Горе от ума», «Враги: История любви». Также актриса снимается в кино. В её фильмографии — работы в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян», «Склифосовский».

В эти майские праздники театр готовит бенефис артистки. Сама Банщикова пока не комментировала получение награды, но в кулуарах «Современника» уже называют это событие долгожданным и заслуженным. Коллеги по цеху поздравляют актрису в соцсетях.

