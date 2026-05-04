День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 15:01

Житель Дагестана изнасиловал учительницу за отказ стать его второй женой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

В Дагестане разгорелся скандал, который шокировал даже видавшие виды соцсети. Житель Чародинского района ухаживал за местной учительницей. Девушка не ответила взаимностью — и тогда мужчина решил, что имеет право взять её силой.

По данным Telegram-канала Baza, злоумышленник уже был женат. Он предлагал потерпевшей стать его второй женой, но получил отказ. Тогда ухаживания закончились, и начался кошмар. Мужчина избил девушку, а затем изнасиловал её. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Фигурант уголовного дела задержан и находится под стражей. Расследование продолжается.

Ревнивая россиянка трижды пырнула мужа ножом за чужое имя во сне
Ревнивая россиянка трижды пырнула мужа ножом за чужое имя во сне

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, совершённом 27 лет назад. Обвиняемый — 73-летний уроженец Тамбовской области, который уже отбывает наказание за другое убийство.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar