Житель Дагестана изнасиловал учительницу за отказ стать его второй женой

В Дагестане разгорелся скандал, который шокировал даже видавшие виды соцсети. Житель Чародинского района ухаживал за местной учительницей. Девушка не ответила взаимностью — и тогда мужчина решил, что имеет право взять её силой.

По данным Telegram-канала Baza, злоумышленник уже был женат. Он предлагал потерпевшей стать его второй женой, но получил отказ. Тогда ухаживания закончились, и начался кошмар. Мужчина избил девушку, а затем изнасиловал её. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям: Изнасилование (ст. 131 УК РФ) и Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ).

Фигурант уголовного дела задержан и находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, совершённом 27 лет назад. Обвиняемый — 73-летний уроженец Тамбовской области, который уже отбывает наказание за другое убийство.