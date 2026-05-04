Появились данные о состоянии мальчика, в чьих руках сдетонировал боеприпас с заброшки
Минздрав Крыма: Состояние пострадавшего от взрыва подростка удовлетворительное
В пресс-службе Минздрава Республики Крым сообщили о состоянии ребёнка, пострадавшего при детонации боеприпаса. Инцидент произошёл на территории региона, когда взрывное устройство сработало у мальчика прямо в руках.
«В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Советском районе Крыма четвероклассник пострадал после срабатывания взрывного устройства. Инцидент произошёл 3 мая, когда ребёнок гулял с другом в заброшенном здании. После происшествия во всех образовательных учреждениях Крыма усилят меры безопасности.
