День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 15:21

Появились данные о состоянии мальчика, в чьих руках сдетонировал боеприпас с заброшки

Минздрав Крыма: Состояние пострадавшего от взрыва подростка удовлетворительное

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Zinkevych

В пресс-службе Минздрава Республики Крым сообщили о состоянии ребёнка, пострадавшего при детонации боеприпаса. Инцидент произошёл на территории региона, когда взрывное устройство сработало у мальчика прямо в руках.

«В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов», — сообщили в ведомстве.

Боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы
Боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы

Напомним, в Советском районе Крыма четвероклассник пострадал после срабатывания взрывного устройства. Инцидент произошёл 3 мая, когда ребёнок гулял с другом в заброшенном здании. После происшествия во всех образовательных учреждениях Крыма усилят меры безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar