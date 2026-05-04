Над эстонской Нарвой заметили 25 дронов ВСУ, летящих к России

По меньшей мере 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, взявших курс на Российскую Федерацию, наблюдались в небе над эстонской рекой Нарвой. Эту информацию предоставил изданию RT очевидец, который рассказал о случившемся.

Собеседник телеканала уточнил, что все эти дроны двигались на предельно малой высоте прямо над водной поверхностью пограничной реки. Инцидент, по словам источника, произошёл в ночь на 3 мая.

Ранее в Тульской области системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле.