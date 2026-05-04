4 мая, 14:10

Финляндия объяснила, почему не сбила БПЛА у границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Финские военные объяснили, почему не стали сбивать беспилотники, замеченные у границы с Россией. По данным Yle, инцидент произошёл на юго-востоке страны, недалеко от пограничной зоны.

В вооружённых силах Финляндии заявили, что в мирное время перехват дронов у самой границы или уже в воздушном пространстве другого государства невозможен. Из-за этого военные не стали применять оружие по беспилотникам.

После обнаружения БПЛА в районе временно ограничили полёты. По данным Yle, это сделали по запросу ВВС Финляндии, чтобы уточнить обстановку и снизить риски для гражданских.

Экс-премьер Финляндии Марин: У ЕС нет плана по завершению конфликта на Украине

Инцидент совпал по времени с украинской атакой на российский порт Приморск в Ленинградской области. Финские власти ранее уже сталкивались с похожими случаями: весной несколько украинских беспилотников находили на юго-востоке страны после ударов по российским объектам.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским. Он заявил, что нарушение финского воздушного пространства недопустимо, даже если Хельсинки продолжает поддерживать Киев. При этом Зеленский предложил Финляндии присоединиться к соглашению по беспилотникам и поделиться украинским опытом в этой сфере. Орпо уточнил, что Хельсинки рассмотрит предложение, но решение о присоединении пока не принято.

«Вам идёт»: Президент Финляндии неожиданно оказался за решёткой

Для Финляндии такие эпизоды особенно чувствительны из-за близости к российской границе и членства в НАТО. Любой дрон в этом районе может создать риск не только для безопасности, но и для отношений между странами.

