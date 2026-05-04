«Даже с конвоем не отпустим»: Военкомы в Кривом Роге запретили сыну проститься с умершей матерью

Шокирующий случай произошёл в Кривом Роге Днепропетровской области. Родные мобилизованного украинца не смогли выбить у местных чиновников из ТЦК даже краткосрочную встречу с сыном — хотя речь шла о похоронах его матери.

В Кривом Роге похоронная колонна штурмует ТЦК ради мобилизованного.

По информации «Страна.ua», мужчину «забрали» сотрудники военкомата накануне похорон. А сегодня, когда гроб уже должен был отправиться в последний путь, семья приехала к зданию ТЦК целой похоронной колонной, чтобы любой ценой вызволить родственника для прощания.

Родные не просили об отсрочке от армии. Они не требовали справок и не жаловались на мобилизацию. Они просили об одном: отпустить сына хотя бы под конвоем, чтобы он мог сказать матери «прости» перед погребением.

Женщина, снимавшая происходящее на видео, срывающимся голосом объясняет: мобилизованный — единственный сын покойной. Похороны должны состояться сегодня. Траурная процессия уже ждёт на улице.

«Нам даже на разговор никто не вышел», — говорит она в кадре, пока колонна из машин стоит у дороги.

Когда ТЦКшник всё же появился у забора, он не нашёл ничего лучше, чем лишь продемонстрировать своё бессилие и холодно развести руками.

«Даже с конвоем не отпустим», — заявил он родственникам, фактически поставив крест на возможности попрощаться.

На этом диалог закончился. Сын так и не увидел мать перед погребением.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы обманом мобилизуют священников Украинской православной церкви. Сотрудники используют хитрую схему: звонят священнику и говорят, что его вызывают для исповеди или причастия тяжелобольного. Однако когда мужчина приезжает на место, вместо религиозного обряда его насильно задерживают.