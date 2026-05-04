Почти 5 млн за «квадрат»: Назван самый дорогой район Москвы за январь-март 2026 года

В январе–марте 2026 года лидером по стоимости жилья среди столичных районов стала Остоженка – Пречистенка, где средняя цена квадратного метра в элитных новостройках достигла 4,8 млн рублей. Такие данные следуют из документов консалтинговой компании NF Group, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Региональный директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group, а также партнёр компании Андрей Соловьёв подчеркнул, что локация Остоженка – Пречистенка окончательно утвердилась в роли главной элитной точки на карте столицы.

Он также отметил, что за январь, февраль и март 2026 года средневзвешенная цена квадратного метра в этом районе выросла на 19%. Помимо этого эксперт разъяснил, что районы по-разному формируют высокий бюджет предложения: в одних проектах ценовой потолок возникает за счёт дороговизны «квадрата», а в других — благодаря значительной площади объектов и их конечной стоимости.

Что касается второй позиции в рейтинге самых дорогих районов столицы, то она досталась Патриаршим прудам: здесь элитное жильё продаётся в среднем по 3,9 миллиона рублей за один квадратный метр. Третью же строчку занимает Тверской район, где аналогичный показатель — стоимость «квадрата» в элитных новостройках — находится на уровне примерно 3,4 млн рублей.

