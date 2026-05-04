Лесные пожары в Южной Калифорнии принесли с собой не только разрушения, но и редкое зрелище. По данным New York Post, был замечен «пепельный дьявол».

«Пепельный дьявол» замечен во время лесных пожаров в Калифорнии. Видео © X / Internewscast

Пожарные команды из Сан-Бернардино, Викторвилля и Эппл-Вэлли продолжают бороться с огнём, который пока не угрожает постройкам. На кадрах запечатлён впечатляющий, но опасный «дьявол пепла» – вращающийся столб из пепла, углей и мусора, поднятый в воздух сильным жаром. Эти вихри, обычно ассоциирующиеся с вулканической активностью, представляют серьёзную угрозу, поскольку могут разбрасывать горящие угли, провоцируя новые очаги, и непредсказуемо влиять на погодные условия и видимость для пожарных.

Власти просят всех отнестись к этому как к сигналу: скоро начнется сезон пожаров, так что самое время убрать мусор вокруг домов, сделать противопожарные полосы и укрепить свои жилища.

Ранее в Красноярском крае из-за пожаров сгорели 12 дачных участков. В районе садового товарищества произошло замыкание электропроводов. Для ликвидации последствий были мобилизованы 59 человек и 18 единиц спецтехники.