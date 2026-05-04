«Газпром» поставил россиянам рекордные 31,3 млрд кубометров газа в апреле

Из-за затяжных холодов «Газпром» в апреле направил отечественным потребителям небывалый для этого месяца объём топлива — 31,3 миллиарда кубометров. О достижении такого результата сообщила сама компания в своём телеграм-канале.

Представители компании пояснили, что начиная с 19 и заканчивая 30 апреля суточные показатели отгрузки газа каждый раз обновляли исторические максимумы именно для этих чисел календаря. Прежнее апрельское достижение, равнявшееся 30,5 миллиарда кубометров, удерживалось с 2025 года.

В Госдуме напомнили, что в России с 1 марта действуют обновлённые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежей сдвинут на пять дней — до 15-го числа каждого месяца, поэтому квитанции за апрель можно оплатить вплоть до 15 мая включительно.