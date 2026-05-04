4 мая, 16:43

Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление

Отопление начнут отключать в Москве с 6 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Москве с 6 мая начнут поэтапно отключать отопление. Плавный перевод городской системы теплоснабжения на летний режим стартует в 00:00 мск. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Сначала тепло отключат на промышленных и административных объектах. Затем очередь дойдёт до жилых домов. После этого отопление начнут убирать в школах, детских садах и медицинских учреждениях. Процесс будет проходить постепенно, чтобы система теплоснабжения столицы перешла на летний режим без резких изменений.

Батареи на паузу: В Подмосковье назвали сроки завершения отопительного сезона
Ранее Life.ru сообщал, что в России появился ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов. Речь идёт об оборудовании, позволяющем удалённо задавать температуру, менять режимы обогрева и учитывать расход тепла отдельно по каждому жилому помещению.

Полина Никифорова
