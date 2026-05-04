4 мая, 16:34

Землетрясение произошло в Мексике

Обложка © chatgpt

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6. Толчки зафиксировали в штате Оахака, сообщила сейсмологическая служба страны.

По её данным, землетрясение произошло в 09:19 по местному времени, или в 18:19 мск. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались и в столице страны — Мехико.

В городе сработала сейсмическая тревога. В центральных районах жители также почувствовали колебания. Информация о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не приводится.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море у Азербайджана
Ранее землетрясение произошло у южных Курил. Магнитуда подземного толчка составила 4. Землетрясение зафиксировали 3 мая в 16:02 по местному времени, или в 8:02 мск. Эпицентр находился в Тихом океане, в 28 км северо-восточнее села Малокурильское. Очаг залегал на глубине 44 км.

Николь Вербер
  • Происшествия
