Мэр Керчи Каторгин покинул пост по собственному желанию

Олег Каторгин, возглавлявший администрацию города Керчи, написал заявление о добровольной отставке. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона пояснил, что на полуострове системно проводятся кадровые изменения, затрагивающие и муниципальный уровень. Он также добавил, что власти стремятся к тому, чтобы механизмы управления работали более эффективно, и именно это сейчас выходит на первый план.

Каторгин возглавлял администрацию Керчи с осени 2025 года, а до этого был и.о. главы с июня 2024 года

Ранее Life.u сообщал, что заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев ушёл с поста замминистра природных ресурсов и экологии России по собственному желанию. Сферой ответственности Буцаева были департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовая компания «Российский экологический оператор».