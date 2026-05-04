Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Джулиани находится в критическом состоянии

Бывший глава Нью-Йорка и давний партнёр действующего президента США Руди Джулиани попал в реанимационное отделение с диагнозом пневмония в критической форме. Данную информацию в первый день недели озвучил в беседе с газетой New York Post его компаньон по бизнесу и близкий приятель Том фон Эссен.

«У Руди был сложный уикэнд. У него пневмония», — рассказал он.

Фон Эссен также уточнил, что сейчас состояние бывшего градоначальника остаётся без изменений в сторону ухудшения.

Руди Джулиани, полное имя которого звучит как Рудольф, был градоначальником Нью-Йорка на рубеже тысячелетий — с 1994-го по 2001-й. В период президентского срока Дональда Трампа с 2017 по 2021 год он выполнял функции его советника по кибербезопасности.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Руди Джулиани. Однако точная причина озвучена не была. Его представитель Тед Гудман рассказал, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа находится в крайне тяжёлом состоянии.