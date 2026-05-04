Захарова сравнила угрозы Киева на 9 Мая с сопротивлением нацистов в 1945 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского об угрозах применения беспилотников 9 мая.

Она заявила, что противники России пытаются сорвать празднование Дня Победы, и напомнила, что подобное сопротивление уже было почти век назад — в 1945 году.

«80 лет назад 9 мая, в День Победы, нацисты оказывали отчаянное сопротивление. То же самое мы видим и сегодня», — сказала она ТАСС.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Владимир Зеленский, по мнению российских парламентариев, говорит об угрозах ударов по Параду Победы в Москве. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что такие заявления направлены на психологическое давление на граждан России. По его словам, Киев пытается создать тревожный фон вокруг празднования 9 Мая и запугать людей перед массовыми мероприятиями.