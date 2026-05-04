Четырёхлетняя девочка выпила бутылку виски в качестве наказания и умерла

В США четырёхлетняя девочка умерла после того, как бабушка заставила её выпить бутылку виски в качестве наказания. Об этом пишет Daily Star.

Ребёнок сделал один глоток из бутылки, оставленной на кухонной стойке. После этого разгневанная бабушка заставила внучку встать на колени и допить остальное.

Мать девочки, 27-летняя Кадья Рекорд, в этот момент находилась рядом, но не вмешалась. Ей также предъявлены обвинения, суд над ней должен состояться позже.

Медики обнаружили ребёнка без сознания в доме семьи. Спасти девочку не удалось. Вскрытие показало, что уровень алкоголя в крови ребёнка достиг 0,68 промилле. Это более чем в восемь раз превышает допустимую норму для взрослого человека.

Во время суда помощник окружного прокурора Дана Каммингс заявила, что происходившее в доме было «устойчивой моделью жестокости». По словам обвинения, бабушка никогда не принимала внучку и относилась к ней хуже, чем к другим детям. Братьев и сестёр девочки приучили считать, что она «ворует», когда пытается взять еду или воду.

Изначально Роксане Рекорд вменяли убийство первой степени. Однако присяжные признали её виновной в менее тяжком преступлении — непредумышленном убийстве.

