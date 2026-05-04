4 мая, 17:33

Глава Крыма сообщил о втором уволившемся за день мэре

Глава администрации Евпатории Юрьев покидает пост вслед за мэром Керчи

Александр Юрьев. Обложка © VK / Александр Юрьев

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев уходит в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, уточнив, что перенесенная операция не позволяет Юрьеву продолжать работу на занимаемой должности. В связи с этим, Александр Юрьев принял решение не участвовать в предстоящем конкурсе на замещение этой должности.

«Благодарю Александра Юрьевича за работу – многое удалось сделать для развития города-курорта, для решения насущных проблем жителей. Он остаётся в нашей команде, продолжит работать на благо республики», — подчеркнул Аксенов.

Юрьев был назначен на пост мэра Евпатории в апреле 2024 года.

Бывший глава Дагестана просит отложить его новое назначение — заявление

Ранее сегодня сообщалось, что Олег Каторгин, возглавлявший администрацию города Керчи, написал заявление о добровольной отставке. Он был на этой должности с осени 2025 года, а до этого был и.о. главы с июня 2024 года.

Наталья Демьянова
