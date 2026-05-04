ВС РФ примут меры для обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях 9 Мая
Российские военнослужащие примут необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. Об этом сообщили в Минобороны России. Речь идёт о мероприятиях, которые пройдут 9 Мая.
«Вооружёнными силами Российской Федерации будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», — сказали в министерстве.
Напомним, что Минобороны России объявило перемирие 8-9 мая в зоне СВО в честь Дня Победы. В Москве рассчитывают, что украинская сторона проявит встречную добрую волю и также прекратит огонь в эти дни.
