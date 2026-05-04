До 13 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Столица продолжает отражать атаки беспилотников: мэр Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате ещё одного БПЛА силами ПВО. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях.

С начала суток это уже 13-й сбитый на подлёте к Москве дрон.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа.