День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 18:20

До 13 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Столица продолжает отражать атаки беспилотников: мэр Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате ещё одного БПЛА силами ПВО. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в соцсетях.

С начала суток это уже 13-й сбитый на подлёте к Москве дрон.

Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить попадание БПЛА в их страны
Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить попадание БПЛА в их страны

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar