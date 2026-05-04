Средства ПВО сбили ещё один беспилотник на подлёте к Москве

Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал о том, что очередная попытка атаки беспилотника на Москву была пресечена. По его словам, ПВО сбила аппарат, летевший в направлении города. На месте инцидента работают экстренные службы.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в соцсетях.

С начала суток это уже 14-й сбитый на подлёте к Москве дрон.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Как проинформировали в Минобороны, в период с 15:00 до 20:00 было сбито 114 БПЛА самолётного типа.