В Андорре задержали мужчину с двумя ружьями во время визита Макрона

В Андорре во время визита французского лидера Эмманюэля Макрона полиция задержала 48-летнего мужчину, у которого при себе оказались два ружья. Как сообщает Figaro со ссылкой на полицию княжества, инцидент произошёл утром 27 апреля.

Задержанный, являющийся туристом, подозревается в угрозе общественной безопасности и незаконном хранении оружия. Выяснилось, что ранее он уже привлекался во Франции за насильственные преступления. В октябре 2025 года этот же мужчина уже приезжал в Андорру в день, когда планировался визит Макрона, однако тогда поездку французского лидера перенесли на весну 2026-го.

На время проверки задержанного поместили под стражу. Однако экспертиза показала, что оба ружья являются лишь копиями боевых моделей и не пригодны для стрельбы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Он высоко оценил внешнеполитические изменения Армении после 2018 года. Макрон похвалил премьер-министра Никола Пашиняна за взятый курс на «европейскую интеграцию». По его словам, нынешний поток визитов западных лидеров в республику очень показателен.