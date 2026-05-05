Литовский профсоюз заявил о полном разрушении железных дорог в стране

Представители литовского профсоюза железнодорожников Solidarumas констатировали, что железнодорожная инфраструктура в стране фактически полностью разрушена. Причиной названо отсутствие необходимых вложений в её содержание. Об этом передаёт издание Kauno diena.

Таким образом профсоюз прокомментировал две крупные аварии на железной дороге в Кедайнском районе, которые произошли с интервалом всего в двое суток.

«Можно сказать, что железная дорога сейчас полностью разрушена, и дальше будет только хуже. Серьёзные инвестиции нужны были раньше — за неделю ничего не сделаешь, нужно годами приводить в порядок рельсы и пути», — заявил глава Solidarumas Станиславас Федаравичюс.

По его словам, ещё одной причиной роста числа происшествий могут быть переработки сотрудников, занятых обслуживанием путей. Федаравичюс также сообщил, что отдельные сотрудники работают по 24 часа при норме в 12 часов, а другие — по 16 часов.

Ранее Life.ru писал, что в Литве за два дня произошли две железнодорожные аварии. Как подчеркнул руководитель Министерства транспорта республики Юрас Таминскас, власти не исключают, что это мог быть саботаж. Расследование ведут специальный отдел Минюста, литовские железные дороги и полиция. Основная версия полиции — технические неисправности. Признаков умышленных действий пока не нашли.