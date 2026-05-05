Майская ловушка: Life.ru узнал, как всё успеть между праздниками и не сойти с ума

Между майскими праздниками остаётся всего 4 рабочих дня, и их нельзя воспринимать как обычную неделю. Тайм-менеджер Екатерина Морозко рассказала Life.ru, что попытка «впихнуть» стандартную пятидневку в этот отрезок приводит к срывам и усталости. Она предложила пересобрать подход к работе и воспринимать этот период как короткий спринт.

Эксперт пояснила, что в эти дни стоит оставить только задачи, которые требуют немедленного решения или дают быстрый результат. Всё остальное, по её словам, можно перенести, если оно не влияет на ситуацию до 10 мая. Она отметила, что работоспособность в этот период снижается, поэтому не стоит планировать сложные задачи на понедельник и пятницу. Основную нагрузку, как уточнила специалист, лучше сосредоточить на вторнике, среде и четверге, а утренние часы посвятить самым сложным задачам.

«Вторник — Среда — Четверг: 3 ударных дня. С 10:00 до 14:00 — только «лягушки» (мерзкие, но важные задачи). Пятница: только завершение начатого и софт (письма, отчёты)», — пояснила собеседница Life.ru.

Кроме того, эффективнее ограничить список задач до трёх ключевых дел в день. Остальные задачи превращаются в текучку и не влияют на результат. Отдельно эксперт обратила внимание на начало рабочего дня. Первые 60 минут, по её словам, следует направить на обработку сообщений и текущих вопросов, чтобы освободить время для концентрации.

«Первые 60 минут рабочего дня посвятите «цифровому крику» (ответить всем, кто требует, навести порядок в чатах, закрыть операционку). К 11 утра ваш мозг очищен для глубокой работы», — добавила специалист.

Морозко отметила, что четверг лучше использовать как день без встреч и созвонов, чтобы получить непрерывный рабочий блок. В пятницу она рекомендовала завершать начатые задачи и готовиться к выходным без перегрузки. Оставьте 1 час в пятницу на то, чтобы разложить задачи на 10-12 мая. Собеседница Life.ru подчеркнула, что главная цель — не пытаться компенсировать упущенное, а спокойно завершить рабочий период.

Ранее сообщалось, что майские праздники в России проходят в два этапа с коротким рабочим промежутком между ними. После первых трёх выходных граждане вернулись к работе 4 мая. Уже 9 мая начинается новая серия длинных выходных, которая продлится до 11 числа. При этом 8 мая остаётся сокращённым рабочим днём. Такой график меняет привычный ритм работы и требует пересмотра планирования задач.