Евросоюз не может рассматриваться в качестве посредника в переговорах по Украине, поскольку не является нейтральной стороной. Такую позицию озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

По его словам, Брюссель напрямую поддерживает продолжение боевых действий, обеспечивая Киев финансовыми средствами и военной помощью. В такой ситуации, считает дипломат, говорить о посредничестве со стороны ЕС бессмысленно, так как участник, влияющий на развитие конфликта и поддерживающий одну из сторон, не может быть нейтральным переговорщиком.

Он подчеркнул, что действия Евросоюза последовательно формировали его нынешний статус в украинском конфликте, исключая возможность воспринимать союз как независимую сторону. По словам дипломата, именно отсутствие нейтралитета делает невозможным участие ЕС в качестве посредника.

А ранее словацкий премьер Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества выступил с критикой подхода Евросоюза к диалогу с Россией. Он призвал европейских лидеров не избегать общения с Москвой. Фицо напомнил, что его коллег, публично осуждавших его поездки в Россию, потом тайком расспрашивали о подробностях. По его мнению, Евросоюзу нужно наладить прямой диалог с Москвой, а не притворяться изолированным.