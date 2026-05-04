Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества выступил с критикой подхода Евросоюза к диалогу с Россией. Он предложил европейским лидерам прекратить избегать общения с Москвой и напомнил о случаях, когда его коллеги публично осуждали его поездки в Россию, а затем тайком расспрашивали о деталях.

«А потом идёте в туалет, а к вам туда приходят премьеры и спрашивают: «Что он сказал? Что он сказал? Как всё было? Как всё прошло?» — заявил Фицо.

По мнению словацкого премьера, такая позиция является нелогичной и лицемерной. Вместо имитации изоляции России, по его словам, Евросоюзу следует выстраивать прямой диалог.

Заявление Фицо транслировалось на YouTube-канале правительства Словакии

Напомним, Роберт Фицо что прилетит в Москву на 9 Мая, добавив, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По словам политика, это будет жест уважения к советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма.