Гвардии старший лейтенант Вооружённых сил России Сергей Якомаскин организовал уничтожение диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря его действиям штурмовые подразделения смогли безопасно продвинуться. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Якомаскин лично возглавил группу и организовал её выдвижение на позиции. В ходе маршрута офицер заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Он грамотно использовал рельеф местности и естественные укрытия, рассредоточил личный состав и обеспечил скрытность. Когда группа противника оказалась в зоне поражения, Якомаскин отдал приказ на открытие огня. В ходе стрелкового боя ДРГ ВСУ полностью уничтожили, после чего российские военнослужащие продолжили выполнять боевую задачу.

В ведомстве также рассказали о гвардии ефрейторе ВС России Сергее Паршине. Он предотвратил атаку украинского беспилотника на группу российских военнослужащих. В условиях сложной боевой обстановки Паршин возглавлял штурмовую группу и проявил инициативу при пересечении открытой местности. В ночное время он услышал звук приближающегося дрона и с помощью прибора ночного видения определил, что это беспилотник типа «Баба-яга». Ефрейтор немедленно доложил командованию, получил приказ на уничтожение, подпустил дрон ближе и точными выстрелами из оружия сбил его. Благодаря смелости Паршина попытка противника атаковать российское штурмовое подразделение сорвалась.

Ранее российские штурмовые отряды группировки «Центр» успешно продвинулись на Красноармейском направлении. Они применили тактический приём, известный как «вагнеровский телепорт». Суть манёвра заключается в направленном подрыве бетонных стен, что позволяет внезапно проникать на закрытые промышленные площадки. Ранее этот метод описал в своей книге блогер с позывным Пересидок, служивший в частной военной компании в 2023 году.