В Закарпатье жители села перекрыли дорогу из-за мобилизации священника

По данным издания, инцидент произошёл в селе Липча. Представители территориального центра комплектования силой увели отца Сергия. Куда именно они его доставили, на данный момент неизвестно. В ответ на эти действия сельчане перекрыли проезд для транспорта. Таким способом они выразили протест против мобилизации священника.

Ранее сообщалось, что Украина готовит очередное ужесточение мобилизации. Об этом говорят изменения в работе территориальных центров комплектования и новые правила предоставления отсрочек для студентов. Информацию подтвердили в российских силовых структурах. По данным источника, ТЦК начнут ходить по предприятиям, где есть «брони», и мобилизовывать людей. Минобороны Украины пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы высвободить дополнительный мобилизационный ресурс. Силовые структуры также указали, что ТЦК начнут проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. В планах — рейды по спортзалам.