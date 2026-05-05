Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Артём Булатов считает, что Евросоюз и Литва целенаправленно создают препятствия для нормальной жизни Калининградской области. Соответствующее заявление дипломат сделал во время общения с РИА «Новости».

По словам Булатова, ситуация вокруг калининградского транзита остаётся стабильно сложной. Брюссель и Вильнюс, вопреки существующим российско-евросоюзовским и российско-литовским договорённостям, предпринимают всё новые шаги, чтобы намеренно затруднить жизнеобеспечение региона и ограничить его возможности для социально-экономического развития.

В 2022 году Литва из-за санкций Европейского союза ограничила наземное сообщение с Калининградской областью. Для перевозки санкционных грузов по железной дороге были введены лимиты. В ответ на это было принято решение доставлять товары альтернативным путём — через Балтийское море с использованием судов и паромов.

