Трамп назвал Зеленского хитрецом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал главаря киевского режима Владимира Зеленского «хитрецом», отвечая на вопрос об отношении к экс-комику, передаёт Salem News.
«Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования», — сказал республиканец.
А ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Трамп не забудет Зеленскому ударов беспилотников по российской территории. Он связал задержку визита американских эмиссаров в украинскую столицу именно с этим обстоятельством. Глава Белого дома, как утверждается, определенно не намерен игнорировать действия киевского руководства. Поэтому вопрос мирного урегулирования сейчас «повис в воздухе».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.