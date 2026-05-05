5 мая, 02:37

Прокуратура Якутии вернула государству более 10 килограммов золота

Прокуратура Якутии через суд добилась возвращения государству коллекции золота весом 10,7 килограмма, которая незаконно находилась у компании «Якутскгеология». Об этом сообщило управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В период с 1940 по 1990 годы государственные геологоразведочные предприятия СССР добыли золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонную коллекцию. Установлено, что это имущество первоначально относилось к государственной собственности СССР.

«Коллекция золота общим весом более 10,7 килограмма, которые незаконно находились во владении АО «Якутскгеология». <...> Суд по иску прокуратуры региона истребовал из незаконного владения общества в пользу Российской Федерации в лице Гохрана России названные образцы драгоценных металлов общим весом 10,7 килограмма», — говорится в сообщении.

Документы, которые подтверждали бы переход права собственности на это золото компании «Якутскгеология», отсутствуют.

Ранее в пункте пропуска Благовещенск таможенники выявили попытку незаконного вывоза драгоценных металлов. Иностранец спрятал их в обуви, рассчитывая пройти контроль незаметно. Экспертиза показала наличие сплава золота 585-й пробы и серебра общей массой более 230 граммов. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Антон Голыбин
