Российские военные оборудовали 108 скважин с водой в ДНР

Военнослужащие инженерных подразделений Вооружённых сил России, задействованные в зоне специальной военной операции, провели масштабные работы по бурению скважин для снабжения водой мирных жителей на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны РФ, по запросам местных властей было оборудовано 108 скважин, суммарная глубина которых превысила 9 тысяч метров.

«Военнослужащие инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, провели мероприятия по бурению скважин для обеспечения водой населения на территории Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.

В ведомстве пояснили, что операция по добыче воды развернулась из-за острого дефицита питьевой и технической воды в населённых пунктах ДНР. Все расчёты с поставленными задачами справились. Ранее поставки воды в Донбасс были нарушены из-за атак украинских вооружённых формирований, и восстановление водоснабжения стало насущной необходимостью. Военнослужащие выполнили поставленную задачу в полном объёме, обеспечив местное население жизненно важным ресурсом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 61 террористическую атаку украинских формирований. Так, в Киевском районе Донецка у электроподстанции сбили ударный дрон западного производства с осколочно-фугасной боеголовкой массой 30 кг взрывчатки. Над Кировским районом уничтожены два самолётных БПЛА типа FP-1 и Hornet с поражающими элементами. Под Шахтёрском мобильные огневые группы поразили беспилотник FP-2 с зарядом ОФАБ-120 (50 кг взрывчатки). У Старобешево перехвачен дрон Hornet, летевший на жилые кварталы. В Горловке подавлены FPV-дроны с самодельными бомбами и осколочными «сбросами», которые боевики нацелили на гражданские машины.