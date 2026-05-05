Российские военнослужащие, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, подорвали её изнутри, чтобы выбраться наружу. Подробности сообщил боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев, пишет ТАСС.

Бабаев вместе с двумя сослуживцами оказался заблокирован после штурма опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ). Российские военные закрыли все входы и выходы маскировочной сеткой, единственным укрытием стала бетонная капсула. По словам бойца, по ней нанесли удары порядка 40–50 вражеских дронов, после чего перекосило капитальную дверь.

На помощь прибыли ещё несколько человек, но открыть бронированную дверь не удалось. Спустя трое суток сидящие внутри приняли решение подорвать её тротиловыми шашками. Бабаев отметил, что с каждым подрывом надежда угасала, но в итоге образовалась дыра, через которую они выбрались.

Ранее военнослужащие полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск уничтожили новые ударные беспилотники Вооружённых сил Украины типа Swiftbeat Hornet («Марсианин-2»). Данные аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Однако, несмотря на использование алгоритмов автонаведения, все дроны своевременно обнаружили и уничтожили ещё до выхода на рубеж применения.