Воинские захоронения красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, восстановили на территории ДНР. Работы провели военнослужащие группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Заместитель командира батальона по военно-политической работе Вячеслав Бодня пояснил, что поездку по местам боевой славы организовали вместе с главой администрации. Военные отобрали несколько объектов для ухода — как братские могилы, так и одиночные памятники.

«Нами была совершена поездка с главой администрации по местам боевой славы наших отцов, дедов. Мы взяли себе несколько памятников для восстановления и ухода за ними, не только братских могил, но и одиночных памятников, где погибли наши герои», — рассказал Бодня.

Восстановлением занимались бойцы 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й гвардейской общевойсковой армии. Они привели в порядок могилы участников Миусской наступательной операции в Донбассе. Захоронение и братскую могилу нашли в поле, среди кустарников — на них указали местные жители. Мемориалы установили там, где в годы войны шли ожесточённые бои за освобождение Донбасса. Военнослужащие по собственной инициативе расчистили территорию, отремонтировали дорожки и обновили краску на памятниках.

Ранее сообщалось, что советский мемориал на кладбище Герстхоф в Вене очистили после акта вандализма. В посольстве России в Австрии отметили: загрязнения устранили, внешний вид памятника вернули в исходное состояние. Дипломаты назвали это важным шагом австрийской стороны по выполнению обязательств о сохранности воинских захоронений. В ведомстве рассчитывают на установление виновных и принятие профилактических мер, чтобы инциденты не повторялись.