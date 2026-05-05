Карасин: Заявление Минобороны РФ об ударах должно отрезвить власти Украины

Предупреждение Минобороны РФ об ответном ударе по Киеву в случае срыва празднования Дня Победы должно подействовать на власти Украины «отрезвляюще». Такое мнение газете «Известия» высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, подобный сигнал должен отрезвляюще подействовать на украинский истеблишмент, поскольку любые действия против России, её святынь и памяти не остаются без ответа.

«Поэтому, по-моему, нормальное заявление, освежающее и отрезвляющее. Давайте надеяться на то, что хотя бы 9 мая пройдёт без откровенных провокаций украинских националистов», — сказал Карасин.

Напомним, Минобороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара. Согласно ведомству, подобный сценарий возможен при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы