Слуцкий счёл тактической уловкой объявление Зеленским режима тишины с 6 мая

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пошёл на тактическую уловку, объявив режим тишины с 6 мая. Своё мнение депутат высказал в Telegram-канале. Поводом стало первоначальное отвержение Киевом инициативы РФ о перемирии на День Победы.

По словам Слуцкого, Зеленский сначала практически отказался от предложения России прекратить огонь на 8–9 мая. Однако позже киевские власти решили объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Причиной такого поведения депутат назвал уязвлённое самолюбие экс-комика. Слуцкий пояснил, что идею перемирия обсуждали Москва и Вашингтон, а к Киеву по этому поводу официально никто не обратился.

Парламентарий отметил, что на самом деле Украине не нужны ни перемирие, ни мир. По его мнению, Зеленский пытается играть по своим правилам, рассчитывает на провокации и строит гримасы перед европейскими спонсорами.

«Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить «режим тишины» в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны — уязвлённое самолюбие. Мол, идея обсуждалась Москвой и Вашингтоном, а к Киеву по этому поводу официально никто не обратился», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России официально объявило перемирие 8 и 9 мая в зоне проведения специальной военной операции в честь Дня Победы. В ведомстве отметили, что ВС РФ готовы гарантировать безопасность торжеств. Решение о прекращении огня принял президент Владимир Путин. В Москве надеются, что украинская сторона проявит встречную добрую волю и также остановит боевые действия в эти дни. В случае попыток киевского режима ударить по Москве 9 мая российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева.